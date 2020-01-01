1x_829 1x_829 1x_830 1x_830

Что такое 1xbet?

Что ждет игроков, которые впервые попали на официальный сайт 1хбет?

Прогнозы на десятки спортивных событий. Именно здесь вы найдете не только футбол, хоккей, но и непопулярные виды спорта: крикет, гольф с мячом, биатлон.

Разнообразие типов ставок. Полюбившиеся всем ординары и экспрессы присутствуют, но еще пользователю можно самостоятельно собрать купон и попытать свою удачу..

Возможность смотреть за игрой команд онлайн. Live-трансляции доступны для просмотра в любое время, а ставить можно как на live матчи, так и на предматчевую линию.

1xbet: вход на сайт, создание аккаунта

Доступна регистрация с помощью: Одноклассники, Вконтакте, Google +, Facebook и тд. Первым шагом является вход в соц. сеть.

На вкладке сайта выберите функцию «Социальные сети» и разрешите доступ к информации. Использоваться будет только общедоступные данные. Ваша личная информация не попадет в руки злоумышленников, контора использует современную шифровку данных.

Сохраните номер вашего идентификатора (ID), придумайте пароль.

Мобильная версия 1хбет

Где скачать приложение 1хбет для IOS и Android

Какая БК в России является самой популярной? Благодаря широкой линии, в которую входят спортивные и киберспортивные дисциплины, а также высоким коэффициентам – букмекерская контора 1xbet стала лидером среди конкурентов. Как и у большинства БК, работа ведется по лицензии Кюрасао. Стоит отметить, что разработчики следят за бесперебойной работой сайта и регулярно улучшают его, убирают баги и добавляют новые дисциплины, события. Контора позаботилась об удобстве всех пользователей, запустила в работу мобильное приложение. Подробнее обо всех преимуществах расскажем чуть позже.Компания, которая запустила первую версию сайта в 2011 году, в данный момент – лидер среди БК. Приятные бонусы новичкам, удобное приложение как на Android, так и на IOS, а также круглосуточная помощь технической поддержи – все это лишь часть преимуществ БК. Но как стать клиентом конторы? Все довольно просто: достаточно зайти на официальный сайт 1xbet и создать новый аккаунт. Но после создания виртуального счета игроку необходимо пройти идентификацию в ЦУПИС, так как контора обладает лицензией на деятельность в России. Теперь для входа не требуется рабочее зеркало 1хбет.Пользователи выделяют широкую линию, в которую входят спортивные, киберспортивные дисциплины, а также сезонные соревнования, события. К слову, при регистрации необходимо указывать реальный e-mail адрес или номер телефона, так как БК присылает промокоды и приятные бонусы на сезонные события как новичкам, так и активным пользователям.Благодаря удобному интерфейсу, новички оперативно разбираются с функционалом платформы. Рассмотрим подробнее функционал и преимущества БК:Во вкладке live, расположенной на главной странице, пользователь может найти информацию о предстоящих матчах, подробно узнать о времени, месте проведения, составах команд. Если речь идет об экзотических видах спорта или чемпионатах, то делать ставки в предматчевой линии на них нельзя, но можно делать прогнозы в live.Переходим к главному вопросу – регистрации в букмекерской конторе 1хбет. Для удобства, мы предоставим пошаговуПроцедура создания виртуального счета проводится в 2 этапа:1. Регистрация 1хбет (ввод личных данных, привязка нового ID идентификатора к вашему игровому счету, а также получение пароля по e-mail адресу).2. Подтверждение личности через ЦУПИС (подтверждение личности с помощью документа и дальнейшая идентификация).Если у гражданина уже есть учетная запись в ЦУПИС, то в специальном поле нужно вводить привязанный мобильный телефон. Клиенту не придется дважды проходить идентификацию. Также ее можно пройти через skype, если в городе нет пункта приема ставок.Вам не придется использовать для совершения ставок зеркало 1хбет, ведь сотрудничество с ЦУПИС позволяет БК легально работать в России. Доступ к платформе не ограничен, поэтому ловить высокие коэффициенты и ставить на спорт можно в любое время.Создание аккаунта возможно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее:1. По e-mail адресу.Введите личные данные (Страну, город, область, ваше ФИО, валюту и придумайте пароль), укажите реальный адрес электронной почты. Подтвердите, что вам больше 18 лет, а затем кликните на функцию “зарегистрироваться”. Подтвердить создание счета нужно через электронную почту, кликнув на письмо от БК.Остался последний шаг – верификация. К слову, можно отправить копию паспорта и свою фотографию по электронной почте, чтобы быстрее пройти процесс подтверждения личности и не искать в своем городе ППС (пункт приема ставок).Если вы хотите получать информацию о действующих акциях, промокодах или новых спортивных событиях – следует указать реальный номер телефона. На активацию игрового счета пользователю дается 72 часа. После 3-х дней ссылка становится неактивной, а завершить регистрацию не удастся.2. По мобильному номеру.Для регистрации достаточно лишь ввести номер мобильного телефона, затем придумать пароль и выбрать валюту. Учтите: валюта выбирается один раз, изменить ее в дальнейшем будет невозможно.3. Через привязку к мессенджерам и социальным сетям.Удобство способа заключается в том, что новому клиенту БК не нужно подтверждать создание счета. Процедура занимает пару минут, а привязка социальных сетей облегчит заполнение всех регистрационных полей.Сразу после этого можно авторизоваться, оценить возможности личного кабинета.4. Создание аккаунта в 1 клик.Простой и быстрый метод. Игроку требуется выбрать страну проживания и валюту. Если хотите получить бонус 1хбет – вводите в специальное поле промокод. Даете согласие на обработку личных данных БК, ожидаете ответа от сервера. После этого регистрация будет завершена, сайт самостоятельно сгенерирует пару логин/пароль. В случае утери данных, техническая поддержка обязательно поможет с восстановлением доступа к аккаунту.В личном кабинете хранится вся информация об игроке, а также история ставок и настройки. Авторизация не отличается от входа на других сайтах, а для повышенной безопасности виртуального счета можно настроить двухфакторную аутентификацию.Делать ставки на спорт, следить за яркими спортивными событиями можно не только через ПК. Разработчики оптимизировали и запустили в работу мобильную версию вашего любимого букмекера. Речь идет об адаптированной под мобильное устройство версии сайта. Отличий в дизайне и функционале нет.По скорости, работа через адаптированную версию немного уступает компьютерной. Поэтому расскажем еще об одном приятном дополнении для пользователей, которые любят делать ставки со смартфона – мобильном приложении.Если вам комфортнее всего делать ставки из любой точки мира – мобильное приложение обладает полным функционалом, упрощенным дизайном и не требует большой производительности от телефона. Для его установки понадобится сделать пару простых шагов. Для начала разберем, где скачать 1хбет на Айфон?1. Заходим на официальный сайт букмекера и видим значок мобильного устройства в верхней части экрана.2. Кликаем на него и загружаем файл на свой смартфон.3. Устанавливаем и делаем ставки на спорт.Инструкция для операционной системы Android практически не отличается. Чтобы скачать 1xbet на Андроид с официального сайта, клиенту БК следует:1. Открыть настройки безопасности мобильного гаджета и выбрать функцию «разрешить скачивание файлов с непроверенных источников». По умолчанию, заводские настройки предостерегают пользователя от скачивания вредоносного ПО.2. Перейти на 1xbet и выбрать тип ОС «Android».3. Установить его и авторизоваться удобным способом.Пользователи могут получить увеличение депозита на 100%, но не более 4 000 рублей. Для этого при регистрации необходимо ввести в поле промокод. Сумма бонуса зависит от первого пополнения кошелька.Активировать бонус от конторы можно как через компьютерную версию сайта, так и через мобильную. Через приложение игрокам также доступен данный бонус, требуется лишь наличие интернета для активации. Информацию о других бонусах и предложениях пользователь может получить по электронной почте или номеру мобильного телефона. Указывайте только реальные данные при регистрации.Для отыгрыша бонуса игроку нужно поставить всю сумму, увеличенную в 3 раза, на три экспресса. В каждом из них должно быть минимум 3 события, а коэффициент каждого должен быть 1.5 или выше. На отыгрыш пользователю дается 30 дней. В случае отыгрыша, бонусная сумма поступит на основной счет автоматически, использовать ее можно будет как для дальнейших ставок, так и для вывода с кошелька.К слову, если данные будут недействительны или поля внутри личного кабинета останутся незаполненными, то выводить деньги со счета будет невозможно.Использовать промокод можно лишь 1 раз с нового аккаунта. Если БК заподозрит мошеннические действия со стороны клиента (мультиаккаунтинг и тд.) – она вправе заблокировать аккаунт, заморозить деньги на счету.Для вывода выигрыша с баланса доступны 40+ способов. Самые популярные: вывод на банковскую карту, электронные кошельки (Qiwi, Яндекс.Деньги и тд.), криптовалютные кошельки. Важное условие для вывода – снять деньги со счета нужно тем способом, которым игрок пополнял кошелек хотя бы 1 раз.Букмекерская контора обладает самой оперативной тех. поддержкой среди конкурентов. Обратная связь доступна по электронной почте и номеру телефона. В случае утери данных, кражи денег со счета или проблем с доступом к личному кабинету – обращайтесь в онлайн-чат.